Fenerbahçe'den anlamlı pankart

Fenerbahçe, İzmir depreminde yıkılan Rızabey Apartmanı'nda hayatını kaybeden 16 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün isim ve fotoğraflarını taşıyan bir pankartı Yeni Malatyaspor maçında tribünlere yerleştirecek.

Fenerbahçe, İzmir depreminde yıkılan Rızabey Apartmanı'nda hayatını kaybeden 16 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün isim ve fotoğraflarını taşıyan bir pankartı Yeni Malatyaspor maçında tribünlere yerleştirecek.

Fenerbahçe Yönetimi, Yeni Malatyaspor maçında İzmir depreminde yıkılan Rızabey Apartmanı'nda hayatını kaybeden 16 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün isim ve fotoğraflarını taşıyan bir pankartı tribünlere yerleştirecek. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi bu akşamki karşılaşmada tribünlere yerleştirmek üzere "Güzel Melekler Çınar ve Sayra Alpgündüz! Mekanınız Cennet Olsun..." yazılı bir pankart hazırladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı