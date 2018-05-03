Fenerbahçe'den Anıtkabir'e Ziyaret
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet, taraftarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet, kulübün kuruluşunun 111'inci yıl etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.
Başkan Yıldırım'a ziyarette; yönetim kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve taraftarlar eşlik etti. Yıldırım başkanlığındaki Sarı-lacivertliler, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.
TURGUT ASLAN VE UĞUR DÜNDAR DA KATILDI
Ziyarette ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde, darbeciler tarafından ağır yaralanan Gazi Emniyet Müdürü Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Aslan ile eski yönetici duayen gazeteci Uğur Dündar da bulundu.
YORUMLAR (7)
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UMARIM ATANIN BEN SPORCUNUN ZEKİ ÇEVİK AHLAKSINI SEVERİM SÖZÜNÜ ZİHİNLERİNİZE İŞLEMİŞSİNİZDİRCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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BİRAZ ATADAN SEREF ALIN DA SİZE LAZIM OLACAKCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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boş konuşupta yorum yapanlarda olmasa olmaz kimsenin taptığı yok. . . saygı diye birşey var ama bilmezsiniz siz! siz en iyi yalakalığı bilirsiniz. . .Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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ölüden medet uman yobazlar:)Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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Kominstler bir araya gelmiş canınız cehennemeCevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır