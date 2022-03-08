Fenerbahçe'den Anadolu Efes açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Turkish Airlines EuroLeague'de yapılan oylama sonucunda Rus takımlarıyla oynanan maçların geçersiz sayılması kararı sonrası açıklamalarda bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizin EuroLeague'deki bir diğer temsilcisi olan Anadolu Efes ile doğruluğuna güçlü bir şekilde inandığımız bu hassas görüşte ayrı düşmenin üzüntüsünü yaşadığımızı bilhassa belirtmek istiyor; yaşanan bu durumun değerlendirmesini, kamuoyunun ve sporseverlerin takdirine bırakıyoruz" denildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bilinmesini isteriz ki; Takımımız alınan bu karara rağmen hak ettiği neticeye ulaşmak için tüm sezon olduğu gibi kalan altı müsabakada da mücadelesini taraftarlarımızla bütünleşerek en güçlü şekilde sürdürecektir."

Demirören Haber Ajansı / Spor