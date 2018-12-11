Fenerbahçe, Altyapı Oyuncusu Cenk Alptekin ile Profesyonel Sözleşme İmzaladı

Fenerbahçe, altyapı oyuncusu Cenk Alptekin ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüzün futbol altyapısında yer alan 12 Ocak 2001 doğumlu Cenk Alptekin'le 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Stoper mevkisinde oynayan genç futbolcunun imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli ile oyuncunun ailesi yer aldı."