Fenerbahçe, Altyapı Oyuncusu Cenk Alptekin ile Profesyonel Sözleşme İmzaladı

Fenerbahçe, 17 yaşındaki altyapı oyuncusu Cenk Alptekin ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, altyapı oyuncusu Cenk Alptekin ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüzün futbol altyapısında yer alan 12 Ocak 2001 doğumlu Cenk Alptekin'le 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Stoper mevkisinde oynayan genç futbolcunun imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli ile oyuncunun ailesi yer aldı."

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