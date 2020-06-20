Fenerbahçe'den Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Akhisarspor." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA