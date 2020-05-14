Fenerbahçe'den Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
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Fenerbahçe'den Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe, korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'den Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
14.05.2020 15:20 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:20

Fenerbahçe, korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için yayımladığı geçmiş olsun mesajında, "Beşiktaş Kulübü Değerli Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Çebi'nin bir an önce sağlığına kavuşmasını ve iyi haberlerini almayı diliyoruz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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