Fenerbahçe'den ağır mağlubiyet

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Yunan temsilcisi Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Kadıköy'de Yunan ekibi Olympiakos'u ağırlayan Fenerbahçe 3-0 mağlup oldu. 6. dakikada Tiquinho'nun golüyle 1-0 öne geçen kırmızı-beyazlı ekip daha sonra Masouras'ın 2 kez fileleri havalandırmasıyla skoru 3-0'a taşıdı. Sarı-lacivertliler müsabaka boyunca net pozisyon bulmakta güçlük çekerken, Gustavo ve Mert Hakan Yandaş oyundan alındığında tribünler tepki gösterdi. - İSTANBUL

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