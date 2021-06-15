Fenerbahçe'den Ağaoğlu'na cevap
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Fenerbahçe'den Ağaoğlu'na cevap

Fenerbahçe'den Ağaoğlu'na cevap
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Spor Kulübü, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun genel kurulda yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun genel kurulda yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Fenerbahçe, Trabzonspor'un Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarına resmi internet sitesinden cevap verdi. Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hain Fethullahçı Terör Örgütü'nün planlaması ve azmettirmesiyle Fenerbahçemize kurulan kumpas davasında mahkeme hükmünün açıklanmasıyla sanıkların aldığı binlerce yıllık cezaların, ülkemiz medyasının yanı sıra dünyanın önde gelen medya kuruluşlarında da geniş yer alması ve Kulübümüzün haklılığının tescil edilmesi herkesin malumudur.

4 Haziran 2021 günü, ilk günden beri duruşunu değiştirmeyen, büyük bir inançla kumpasın karşısında duran Fenerbahçemizin masumiyeti, Türk mahkemeleri tarafından toplumumuza ilan edilmiştir.

Yargıtay süreci sonrası nihai kararın tebliğ edileceğini bilmekle birlikte Yüce Türk yargısının hainleri sevindirmeyeceğine dair inancımız tamdır.

Tüm bu gelişmelerin ışığında, toplum olarak FETÖ'nün her alanda ülkemize verdiği zararın karşısında yekvücut durmamız gereken bu süreçte, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun, bu hain örgütün değirmenine su taşıyan açıklamalarını ise büyük bir şaşkınlıkla takip ettik.

Ayrıca ülkemizin bağımsız yargısının kararlarını açıkça tanımayan ve uluslararası spor kuruluşlarını yüce Türk mahkemelerinin ve adaletin üstünde tutan bu açıklamalar oldukça kaygı verici ve itibar zedeleyicidir.

Kaldı ki Sayın Ağaoğlu'nun bahsettiği UEFA ve CAS kararları, sanıkların hüküm giydiği sahte deliller ve iftiralar ışığında hazırlanmış iddianame baz alınarak verilmek zorunda bırakılmıştır.

Fenerbahçe; 10.yılına sayılı günler kala hain kumpasın bu ayağına da vakti geldiğinde 'fener' tutacak ve hesap soracaktır.

Bu doğrultuda, ülkemizin güzide bir spor kulübünün başkanı olan Sayın Ahmet Ağaoğlu'nu, konumu gereği sahip olduğu etki alanıyla birlikte gelen toplumsal sorumluluğa uygun bir şekilde davranmaya davet ediyor;

Kendisinin, toplumu ve Türk futbolunun ihtiyacı olan birliği temelden sarsabilecek, devletimizin ve yargımızın güvenilirliğine zarar verecek kışkırtıcı söylemlerden kaçınmasını bekliyoruz."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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