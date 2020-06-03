Fenerbahçe'den Adil Gevrek'e başsağlığı mesajı Fenerbahçe Kulübü, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in babasının vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in babasının vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Adil Gevrek'e, merhumun yakınlarına ve Yeni Malatyaspor camiasına başsağlığı dileriz."

Kaynak: AA