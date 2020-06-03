Fenerbahçe'den Adil Gevrek'e başsağlığı mesajı
Fenerbahçe Kulübü, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in babasının vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
03.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:11
Fenerbahçe Kulübü, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in babasının vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Adil Gevrek'e, merhumun yakınlarına ve Yeni Malatyaspor camiasına başsağlığı dileriz."
Kaynak: AA