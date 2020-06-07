Fenerbahçe'den açıklama Fenerbahçe, yaptığı açıklama ile TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sözlerine bir kez daha yanıt verdi.

Fenerbahçe, yaptığı açıklama ile TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sözlerine bir kez daha yanıt verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Perşembe akşamı sosyal medyada canlı olarak yayınlanan bir programda yapmış olduğu açıklamalar tüm kamuoyunun malumudur.

Özdemir'in camiamızda ve toplumda infial oluşturan açıklamalarının ardından, yönetim kurulumuz harekete geçmeden önce kendisinden düzeltme gelmesi için 24 saat beklemiştir. Ancak Özdemir, Kulübümüz ve Başkanvekilimiz açıklamalarına başlamadan önce, aradan geçen 24 saatte kamuoyuna bir demeç vererek veya yönetim kurulumuza ulaşarak yaptığı açıklamaları düzeltme ihtiyacı duymamıştır.

Kulübümüz ve Başkanvekilimizin açıklamalarının ardından ise, TFF Başkanı kimliği ile büyük bir hadsizlik yaptığı ve içindeki gerçek niyeti dışarı yansıttığı konular dışında, 7'den 70'e Fenerbahçeliyim diyen herkesin kırmızı çizgisi olan 2010-2011 sezonu şampiyonluğumuz hakkında ne söylediği belli olmayan, netlikten ve sarihlikten uzak açıklamalar gerçekleştirmiştir.

Özdemir'in açıklamalarının ardından Kulübümüzün televizyonunda canlı yayına bağlanan Başkanımız Ali Koç, kendisine 2010-2011 sezonu şampiyonluğumuz hakkında tartışma oluşturan açıklamalarını netleştirip bitirmesi için çok basit ve yalın bir soru sormuştur.

Ancak söz konusu Fenerbahçe aleyhine tartışma oluşturacak demeçler vermek olunca her an her tür yayına bağlanabilen, küçük, büyük demeden her kuruma demeç verebilen Nihat Özdemir, Başkanımızın ve akabinde tüm camiamızın toplu halde yönelttiği son derece net olan ve tüm tartışmalara nokta koyacak tek bir soruya aradan geçen 2 günde cevap vermemiş, aksine top çevirme çabalarına hızla devam ederek kendine yakın medya kuruluşları ve mensupları üzerinden aklama operasyonu yürütmeye çalışmıştır.

TFF Başkanı Nihat Özdemir,

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, ısrarla yanıtlamaktan kaçtığınız sorunun cevabını aklınızın her köşesine iyice kazımak isteriz ki;

2010-2011 sezonu şampiyonu, namusuyla, alın teriyle, hakkıyla, taraftarıyla, camiasıyla FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ'dür!

2010-2011 sezonu şampiyonluğumuz, tarihimizin en anlamlı şampiyonluğudur ve FETÖ dahil hiçbir güç tarihe yazılmış bu gerçeği değiştiremeyecek, o kupa ilelebet Şanlı Fenerbahçe tarihini anlatan müzemizde sergilenmeye devam edecektir!

Bu vesileyle, Özdemir'in Perşembe akşamı yaptığı açıklamalardan beri, Fenerbahçe'lerine sonsuz bir aidiyet ile sahip çıkarak tepkilerini büyük bir güçle ortaya koyan, ilk dakikadan itibaren sessiz kalmayarak Kulüplerine, camialarına tıpkı 3 Temmuz 2011'in ilk günü gibi kalkan olan, 3 Temmuz 2011'deki duruşu ne ise bugün de tam o noktada olan tüm taraftarlarımıza, kongre üyelerimize, derneklerimize şükranlarımızı sunarız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA