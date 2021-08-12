Fenerbahçe'den 268,5 milyon TL'lik kripto varlık satış geliri

Fenerbahçe Futbol AŞ, 268 milyon 500 bin TL'lik kripto varlık satış geliri elde etti.

Fenerbahçe Futbol AŞ, 268 milyon 500 bin TL'lik kripto varlık satış geliri elde etti.

Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Futbol AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve Stoken Finansal Teknolojiler AŞ ile yapılan sözleşme kapsamında üretilen Fenerbahçe Token ön satış sürecinin sonucu olarak 268 milyon 500 bin TL gelir elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu