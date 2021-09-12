Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçından notlar - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçından notlar

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçından notlar

Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe, son oynadığı maçın ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe, son oynadığı maçın ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli futbol takımı, müsabakaya Altay Bayındır, Marcel Tisserand, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Mesut Özil, Diego Rossi ve Mergim Berisha ilk 11'i ile başladı.

Yedek kulübesinde ise Berke Özer, Max Meyer, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Miguel Crespo, Çağtay Kurukalıp, Attila Szalai ve Burak Kapacak yer aldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, ligin 3. haftasında Altay karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü Szalai ile Valencia'ya yedek kulübesinde yer verdi. Bu müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Nazım Sangare, Jose Sosa ve Ferdi Kadıoğlu ise sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Portekizli teknik adam, Sivasspor karşısında bu 5 oyuncunun yerine Serdar Aziz, Zajc, Rossi, Mesut Özil ve Berisha'yı ilk 11'de görevlendirdi.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Sarı-lacivertli ekipte 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Sivasspor maçının kadrosunda yer almadı.

Nazım Sangare, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu ve Serdar Dursun sakatlıkları, Dimitrios Pelkas ile Filip Novak ise hazır olmadıkları gerekçesiyle Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyemedi.

Rossi ve Berisha ilk kez

Fenerbahçe'de yeni transferler Diego Rossi ile Mergim Berisha, sarı-lacivertli formayla ilk maçlarına çıktı.

Rossi, ABD'nin Los Angeles takımından satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak, Berisha ise Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımından bonservisiyle kadroya dahil edilmişti.

Vitor Pereira'ya büyük destek

Fenerbahçe taraftarı, karşılaşmadan önce teknik direktör Vitor Pereira'ya büyük destek verdi.

Sarı-lacivertli futbolseverlerin sevgi gösterilerine kayıtsız kalmayan Portekizli teknik adam, tribünlere yönelerek taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
Vitor Pereira taraftarların arasına girince ortalık yıkıldı! Hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi

Vitor Pereira taraftarların arasına girince ortalık yıkıldı! Hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi

 Kanarya 4'te 4 için sahada! Fenerbahçe-Sivasspor maçı başladı

Kanarya 4'te 4 için sahada! Fenerbahçe-Sivasspor maçı başladı

 Attila Szalai'nin yedek kalması tartışma yarattı! Gözler Vitor Pereira'da

Attila Szalai'nin yedek kalması tartışma yarattı! Gözler Vitor Pereira'da
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Fuat Oktay Tunç Soyer Şans Oyunları Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Derya Şensoy Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Max Meyer Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Alpha Conde Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçından notlar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 17:06:13. #1.11#