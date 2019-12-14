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Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın saat 16.30'da deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

14.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:39
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

, Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın saat 16.30'da deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını bu yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçtan sonra yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlarken, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek.

Kaynak: DHA
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