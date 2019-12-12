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Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

12.12.2019 19:39 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:39
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

, Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen idman, koşu ve ısınma hareketleriye başladı. Koordinasyonun ardından top kapma ve 5'e 2 üç grup halinde pas çalışması yapıldı. Antrenman, çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Victor Moses, özel program dahilinde çalışırken Mevlüt Erdinç ise antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenman ile Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.


Kaynak: DHA
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