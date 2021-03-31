Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor
Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

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Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, milli takımlarda bulunan oyuncular yer almadı.

Belözoğlu antrenman öncesi, yardımcı antrenör olarak sezon sonuna kadar göreve getirilen Erdinç Sözer'i oyunculara tanıttı.

Yaptığı konuşmada Belözoğlu, "Erdinç hocam aramıza katıldı. Bundesliga ve Almanya'nın diğer liglerinde yıllarca görev yapmış, Türkiye'de de bir dönem Fenerbahçe'de bizlerle beraber olmuştu. Tecrübesiyle bize çok faydasının olacağına inanıyorum. Ailemize hoş geldin." değerlendirmesinde bulundu.

Erdinç Sözer ise konuşmasında, "Bana sunulan bu imkan için müteşekkirim. Emre'ye yardımcı olmak, kalan haftalarda Fenerbahçe için her şeyimi vermek istiyorum. Çok zamanımız yok. Ligin kalan bölümünde elimizden geleni yapmalıyız. İnşallah beraber başarılı olacağız. İstekli bir şekilde bugün güzel bir idman yapalım. Güzel bir başlangıç dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, dar alanda pas çalışması yapıp, çift kale maçlarla idmanı tamamladı.

Öte yandan, Diego Perotti'nin düz koşulara devam ettiği, Sadık Çiftpınar'ın ise tedavisinin sürdüğü duyuruldu.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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