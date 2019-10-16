Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

16.10.2019 21:04

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, A Milli Takım'dan dönen Deniz Türüç ve Ozan Tufan'da yer aldı. Kosova Milli Takımı'ndan dönen Vedat Muric ise takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.

Grip olan kaleciler Altay Bayındır ve Harun Tekin'in ise idmanda yer almadı. Ön çapraz bağları kopan ve uzun süre takımdan ayrı kalan kaleci Erten Ersu ise yaklaşık 9 ay sonra ilk kez kaleci antrenmanında yer aldı.

Kasığında ağrı bulunan Alman futbolcu Max Kruse ise özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve Nabil Dirar'ın tedavilerine devam edildi.

Milli takımlarında yer alan Zanka, Isla ve Ferdi Kadıoğlu'nun yarın takıma katılmalarının beklendiği açıklandı.

İdmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı kaydedildi. Üç gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile süren antrenmanın, çift kale maç ile devam ettiği, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği belirtildi.

Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği idmanla Yukatel Denizlispor mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA