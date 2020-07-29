Fenerbahçe'de yıllık olağan genel kurul ekim ayı sonrasına ertelendi Fenerbahçe Kulübünün yıllık olağan genel kurul toplantısı, ekim ayı sonrasına ertelendi.

Fenerbahçe Kulübünün yıllık olağan genel kurul toplantısı, ekim ayı sonrasına ertelendi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tüzük gereği her yıl mayıs ayında gerçekleştirilen toplantının 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Yeni Koronavirüs (COVİD-19) Salgının Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun" uyarınca 31 Temmuz 2020 tarihine ertelendiği hatırlatılarak, "24 Temmuz 2020 tarihinde, T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklaması ile birlikte; bahsi geçen kanunda yer alan ve bu sürenin 3 aya kadar İçişleri Bakanlığınca uzatılabileceği hükmüne istinaden söz konusu süre, Bakanlık makamının 24 Temmuz 2020 tarihli ve 4720 sayılı oluru ile 31 Ekim 2020 tarihine kadar bir kez daha uzatılmıştır. Bu karar doğrultusunda, ağustos ayında yapılması planlanan olağan genel kurulumuzu 31 Ekim 2020 tarihinin ardından yapabileceğimizi öngörüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA