Fenerbahçe'de yeni tip koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı
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Fenerbahçe'de yeni tip koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı

02.01.2021 21:49 | Son Güncelleme: 02.01.2021 21:52
Fenerbahçe'de yeni tip koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tüm oyuncularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." denildi.

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, 22 Aralık'ta Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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