Fenerbahçe'de yeni tip koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tüm oyuncularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." denildi.

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, 22 Aralık'ta Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan