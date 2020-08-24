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Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaptı.

Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi
24.08.2020 20:53 | Son Güncelleme: 24.08.2020 20:56

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaptı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.30'da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Daha sonra 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda oynanan çift kale maçların ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.Sarı lacivertli takım yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.


Kaynak: DHA

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