Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 17.30'da ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde yapılan pas organizasyonlarıyla devam etti. İdman, teknik ve taktik çalışmalarla sona erdi.Sarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın sağlık kontrollerinden geçmeye devam edecek ve Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: DHA