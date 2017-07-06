Fenerbahçe'de Yeni Sezon Hazırlıkları Sürüyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.



Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, daha sonra gruplara ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.



Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda, dar alanda taktik çalışmalar ve kanat organizasyonları gerçekleştirildi. Futbolcular, yarı sahada yapılan çift kale maçta da kanatlardan hücum organizasyonları çalıştı.



Kampta bulunan ancak sakatlığı nedeniyle antrenmanlarda yer alamayan Brezilyalı forvet Jose Fernandao'nun, salonda özel program uyguladığı belirtildi.



Bu arada milli takımlara gittikleri için tatile geç çıkan Martin Skrtel ve Simon Kjaer, kampa katıldı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan iki futbolcu, daha sonra kendileri için hazırlanan özel programı uyguladı.



Yeni transferler de kampta



Fenerbahçe'nin yeni transferleri Faslı oyuncu Nabil Dirar ve Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni, kampa katılarak takımla çalıştı.



Her iki futbolcu da antrenmanın tamamında yer aldı.



Antrenman sonrası teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolcular, minik taraftarların yanına giderek, fotoğraf çektirdi.



Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.