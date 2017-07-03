Fenerbahçe'de Yeni Sezon Hazırlıkları Sürüyor
Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü.
Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, günün ikinci antrenmanının Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.
Basına kapalı antrenmanda sporcuların koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık ve kuvvet çalışması yaptığı ifade edilerek, daha sonra iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldığı vurgulandı. Çift kale maçın ardından antrenmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Açıklamada, Robin Van Persie, Jose Fernandao, Alper Potuk ve Salih Uçan'ın takımdan ayrı kuvvet çalışması yaptığı kaydedildi.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.