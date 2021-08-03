Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Jose Sosa, takımdan ayrı bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe yarın hazırlık maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Bu arada Fenerbahçe'nin deneyimli ismi Mesut Özil, antrenmanın ardından fotoğraf makinesinin başına geçti. Mesut'un, takım arkadaşı İrfan Can Kahveci'nin çektiği fotoğrafları kulüp tarafından servis edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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