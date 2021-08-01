Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimde gerçekleştirilen antrenmanda; dün Greuther Fürth ile oynanan hazırlık maçında 60 dakikanın üstünde forma giyen futbolcular, rejenerasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla antrenmana başladı. Dar alanda yapılan pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi.


Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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