SPOR Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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SPOR Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

SPOR Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyorSerdar Aziz, takımdan ayrı çalıştıOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA)-Yeni sezon hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe, günün tek çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Serdar Aziz, takımdan ayrı çalıştı

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,(DHA)-

Yeni sezon hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe, günün tek çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk yarım saati basına açık idman, ısınma hareketleri ve koşu çalışmalarıyla başladı. Daha sonra 5'erli gruplar halinde top kapma ve pas çalışmaları yapan Sarı-lacivertliler, taktiksel çalışmalarla idmanı tamamladı.

Öte yandan Serdar Aziz ise bireysel antrenör eşliğinde düz koşu çalışmalarına devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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