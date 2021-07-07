Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Topuk Yaylası Tesisleri'nde günün ilk idmanını salonda gerçekleştiren sarı-lacivertliler, akşam antrenmanında sahaya çıktı.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra minyatür kaleli pasa dayalı oyun oynandı.

Antrenmanın kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

Nabil Dirar antrenmanda bireysel çalışırken, milli takımlarda bulunan isimler idmanda yer almadı.

Öte yandan teknik direktör Vitor Pereira'nın yaka mikrofonu takarak oyuncularına ses sistemi yardımıyla talimat vermesi dikkati çekti.

Fenerbahçe yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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