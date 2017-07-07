Fenerbahçe'de Yeni Sezon Hazırlıkları

Yeni sezon öncesi Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Fenerbahçe, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 10'da başlayan antrenman, 1 saat sürdü. Futbolcular, salonda yaptıkları kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.



Öte yandan, sezon sonu milli takımlara gittikleri için kampa geç katılan Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Simon Kjaer ve Martin Skrtel ile yeni transferden Nabil Dirar bugün laktat testinden geçti.



Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.