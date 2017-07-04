Fenerbahçe'de Yeni Sezon Hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yoğun sis ve yağış altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma çalışmaları ile başladı.



Yaylada öğle saatlerinde başlayan yağış ve ardından gelen sis nedeniyle yağmurlukları ile idmana çıkan futbolcular, yarı sahada gruplara ayrılarak, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.



Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, dar alanda taktik çalışma ve kanat organizasyonları gerçekleştirildi.



Takım, kanatlardan yapılan ortalara gol vuruşlarıyla çalışmayı tamamladı.



Takımın forvet oyuncusu Robin Van Persie, takımdan ayrı çalışma yaptı.



Kamp döneminde ilk defa takımla antrenmana çıkan milli futbolcular Mehmet Topal, İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım da idmanda takımdan ayrı çalıştı.



Bu arada yeni transfer Nabil Dirar'ın yarın kampa katılacağı öğrenildi.



Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı sabah ve akşam antrenmanları ile devam edecek.