Fenerbahçe'de Yeni Sezon Hazırlıkları

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kulübün Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girdi.



Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, bir hafta boyunca Düzce'de kamp yapacak sarı-lacivertlilerin, 8 Temmuz Cumartesi günü Düzce Stadı'nda Romanya'nın Juventus Bükreş takımıyla yapacağı özel maç sonrası İstanbul'a döneceği bildirildi.



Açıklamada, sarı-lacivertli takımın, sezon öncesi çalışmaları kapsamında 11 Temmuz Salı günü İsviçre'nin Lozan şehrine hareket edeceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Fenerbahçe, 19 Temmuz Çarşamba gününe kadar burada kamp yapacak ve bu süre zarfında toplamda 4 hazırlık maçı oynayacak. Takımımız, sırasıyla 12 Temmuz Çarşamba günü Portekiz'in Sporting Lizbon, 15 Temmuz Cumartesi günü Fransa'nın Olympique Marsilya, 17 Temmuz Pazartesi günü İspanya'nın Athletic Bilbao ve 19 Temmuz Çarşamba günü Fransa'nın Monaco takımlarıyla karşılaşacak. Hazırlık maçlarıyla ilgili stat ve saat bilgisi, daha sonra paylaşılacaktır."



Ayrıca, takımın kamptaki ilk antrenmanını bu akşam basına açık şekilde gerçekleştireceği ve bir hafta boyunca günde çift idmanla sezon hazırlıklarını sürdüreceği öğrenildi.