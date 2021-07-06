Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, günün ikinci idmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti.
Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçlarla sona erdi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür