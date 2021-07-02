Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Yardımcı antrenörler Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yönetiminde yapılan idman, ısınma ve topla koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup dar alanda pas organizasyonları çalışan futbolcular, antrenmanı dayanıklılık koşularıyla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay