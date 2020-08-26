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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
26.08.2020 11:49 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:52

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde tamamı basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana, hafif ağrıları bulunan Vedat Muric ile Tolgay Arslan katılmadı.

Bu oyuncuların yanı sıra milli takımda bulunan Ömer Faruk Beyaz'ın da katılmadığı idmanda, Nabil Dirar takımdan ayrı koşu yaptı.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti.

Üçerli minyatür kalede iki takım halinde sonuçlandırma çalışmasıyla süren idman, çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

Takım Kovid-19 testinden geçti

Fenerbahçe Futbol Takımı'na, bu sabah saatlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Sarı-lacivertliler, 28 Ağustos Cuma günü Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı hazırlık maçı nedeniyle testten geçirildi.

Kaynak: AA

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