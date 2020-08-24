Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
24.08.2020 13:57 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:01
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Topuk Yaylası'nda teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Antrenmanın, kuvvet, dayanıklılık, pas ve şut çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA