Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde dün kampa giren sarı-lacivertli ekip, basına açık gerçekleştirilen akşam antrenmanında teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, dar alanda pas ve top kapma organizasyonları üzerinde durdu.

Antrenman, rakip sahada pres, yarı sahada çift kale maç, dayanıklılık ve taktik çalışmaları ile son buldu.

Taraftara da açık olan antrenmanda Ersun Yanal, çalışmayı sık sık durdurarak futbolcularına taktik verdi.

Bu arada, Fenerbahçe'nin yeni transferi İranlı genç futbolcu Allahyar Sayyadmanesh de antrenmanda yer aldı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA