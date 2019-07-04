Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, kuvvet antrenmanı yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, basına kapalı yapılan salon çalışmasını teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirdi.

Futbolcuların antrenman öncesi yağ ölçümü yaptırdığı çalışma, 2 grup halinde dayanıklılık ve kuvvet idmanıyla sona erdi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Kaynak: AA