Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, kuvvet antrenmanı yaptı.
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, kuvvet antrenmanı yaptı.
Sarı-lacivertli ekip, basına kapalı yapılan salon çalışmasını teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirdi.
Futbolcuların antrenman öncesi yağ ölçümü yaptırdığı çalışma, 2 grup halinde dayanıklılık ve kuvvet idmanıyla sona erdi.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.
Kaynak: AA
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