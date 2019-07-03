Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların laktat testine tabii tutulduğu belirtildi.

Fenerbahçe, bugün Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'ne giderek hazırlıklarına orada devam edecek ve 13 Temmuz'da İstanbul'a dönecek.

Kaynak: AA