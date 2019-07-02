Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İki grup halinde dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden idman, topla yapılan dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA