Fenerbahçe'de Yeni Sezon Formaları Satışa Çıktı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2017-2018 sezonunda giyeceği formalar, satışa çıktı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün tanıtımı yapılan yeni sezon formalarının, Fenerium mağazaları, Fenerium e-ticaret sitesi (www.fenerium.com.tr), adidas yetkili satış noktaları ve shop.adidas.com.tr/fenerbahce adresinden satışa sunulduğu bildirildi.



Açıklamada, yetişkin formalarının 169, genç formalarının 129, çocuk formalarının ise 119 liradan satışa çıktığı aktarıldı.