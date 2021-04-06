Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında 8 Nisan Perşembe günü Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında 8 Nisan Perşembe günü Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Dün oynanan Yukatel Denizlispor müsabakasına ilk 11'de başlayan oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Mesut Özil, Nazım Sangare ve Diego Perotti özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü, Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi. Enner Valencia ise ağrıları sebebiyle dinlendirildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Malatya'ya gidecek.

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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