Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

09.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:02
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Enner Valencia, Mauricio Lemos, Kemal Ademi, Mbwana Samatta ve Diego Perotti'nin katılmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin dün gerçekleştirdiği idmanda yenilenme çalışmasını salonda gerçekleştiren Marcel Tisserand'ın ise bugün hazırlıklarını takımla yaptığı aktarıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanın, pres ve pas çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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