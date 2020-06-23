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Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
23.06.2020 21:39 | Son Güncelleme: 23.06.2020 22:06

Süper Lig'in 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı.

Sahada top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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