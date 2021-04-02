Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Erdinç Sözer, sağlık kontrolünden geçirildi
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Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Erdinç Sözer, sağlık kontrolünden geçirildi

Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor
Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Erdinç Sözer, sağlık kontrolünden geçirildi

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına getirilen Erdinç Sözer sağlık kontrolünden geçirildi.

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Fenerbahçe Futbol Takımı'nda teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına getirilen Erdinç Sözer sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde detaylı kan tetkikleri yapılan 52 yaşındaki antrenörün, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

Erdinç Sözer'in sağlık kontrollerinin akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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