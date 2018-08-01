Fenerbahçe'de Ya Josef de Souza Ya Da Giuliano Gidecek

Oyuncu satmadan transfer yapamayan Fenerbahçe, Josef de Souza ile Giuliano'dan birini göndermek için tercih yapacak. Her iki oyuncuya da İngiltere'den teklif var ama rakam istenilen seviyeye ulaşmış değil. Yönetim sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Souza'nın satışına o bölgede Mehmet Topal'ın olması nedeniyle daha sıcak bakıyor.

PİYASALARLA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile oynayacağı maça konsantre olurken, zorlu süreçte futbolcuların kafasının karışmaması için transfer yapma işini tur sonrasına bıraktı. UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle futbolcu satmadan alamayan sarılacivertliler, göndereceği isimler için uluslararası piyasa ile görüşme halinde. Fenerbahçe'nin elden çıkarması muhtemel isimler Giuliano ile Josef de Souza olacak. Brezilyalı yıldızlara, İngiltere'den teklifler bulunsa da rakamlar henüz istenen seviyeye ulaşmış değil. Geçen sezon transferin son günlerinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich'in kapısından dönen Souza'ya bu kez Crystal Palace kulübünün 12 milyon Euro'luk bir teklif getirdiği iddia ediliyor.

GIULIANO 7 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Giuliano için kulübe ciddi denilebilecek bir teklif gelmedi. Sportif Direktör Comolli'nin arayış içinde olduğu ancak henüz sonuç alamadığı kaydedildi. Brezilyalı orta saha, geçen sezon Rus ekibi Zenit'ten Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Yönetim, sözleşmesinin bitişine 1 yıl kalması ve o bölgede Mehmet Topal'ın bulunması nedeniyle Souza'nın satışına daha sıcak. Fenerbahçe, Fernandao dışında satış yapamadığı için şu an Benfica maçı kadrosuna sadece Andre Ayew ve Barış Alıcı'yı yazabilecek. Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer mevcut şartlar değişmezse Benfica eşleşmesinde ana kadronun dışında kalacak. Fenerbahçe yönetimi, elindeki oyunculardan bonservis geliri elde edebilmek için yoğun bir mesai harcıyor.

JOSEF DE SOUZA GEÇEN SEZON 41 MAÇTA OYNADI

5 hazırlık karşılaşmasında da sahadaydı. 324 dakika görev yaptı. Gol ve asisti yok. Geçen sezon 41 resmi maçta görev yaptı. 4 gol atarken, 1 de asistle takıma katkı verdi.

GIULIANO'DAN 15 GOL 6 ASİST

4 hazırlık maçında 225 dakika görev aldı. Fulham ve Feyenoord maçlarında birer gol attı. Geçen sezon 36 resmi maçta Fenerbahçe formasını giydi. 15 gol atarken, 6 da asist yaptı.

Transfer haberleri sonrası Josef, sosyal medyadan 'Fenerbahçe'de mutluyum' paylaşımı yaptı.