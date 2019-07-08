Fenerbahçe'de Vedat Muriç kampa katıldı

Fenerbahçe'de Vedat Muriç kampa katıldı

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizaespor'dan transfer ettiği Vedat Muriç, takımın kamp yaptığı topuk Yaylasına geldi.

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizaespor'dan transfer ettiği Vedat Muriç, takımın kamp yaptığı topuk Yaylasına geldi.

Kaynak: AA
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