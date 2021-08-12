Fenerbahçe'de Valencia antrenmanda yer almadı
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Fenerbahçe'de Valencia antrenmanda yer almadı

Fenerbahçe'de Valencia antrenmanda yer almadı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Adana Demirspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

 Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Adana Demirspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. 

Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon ile pas çalışmalarıyla başladı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte, adalesinde ağrı hisseden Enner Valencia ise antrenmanda yer almadı.

Öte yandan Yunan futbolcu Dimitris Pelkas'ın da antrenmanda sağ omuzu çıktı ve kulüp doktoru tarafından çıkan omuzu yeniden yerine oturtularak tedavisine başlandı. Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Fenerbahçe'de Valencia antrenmanda yer almadı
Fenerbahçe'de Valencia antrenmanda yer almadı
Fenerbahçe'de Valencia antrenmanda yer almadı
Fenerbahçe'de Valencia antrenmanda yer almadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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