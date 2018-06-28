Fenerbahçe'de Valbuena Yolcu

Geçen sezon Aykut Kocamanla yaşadığı problemler sebebiyle sıkıntı yaşayan Valbuena bu defa Fenerbahçe'nin yeni hocası Phillip Cocu'ya takıldı. HollandalI teknik adam yeni sezon planılarında Fransız yıldızı düşünmediğini yönetime iletti. Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Valbuena ya Fransa Ligi'nden ve ABD'den tekliflerin olduğu öğrenildi. (Türkiye)