Fenerbahçe'de Valbuena Yolcu

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği Valbunea'ya bir şokta yeni teknik adam Cocu'dan geldi...

Geçen sezon Aykut Kocamanla yaşadığı problemler sebebiyle sıkıntı yaşayan Valbuena bu defa Fenerbahçe'nin yeni hocası Phillip Cocu'ya takıldı. HollandalI teknik adam yeni sezon planılarında Fransız yıldızı düşünmediğini yönetime iletti. Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Valbuena ya Fransa Ligi'nden ve ABD'den tekliflerin olduğu öğrenildi. (Türkiye)

Kaynak: Skorer

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.