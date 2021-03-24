Fenerbahçe'de vaka sayısı 5'e yükseldi
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Fenerbahçe'de vaka sayısı 5'e yükseldi

24.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:53
Fenerbahçe'de vaka sayısı 5'e yükseldi

Fenerbahçe Kulübü bir futbolcunun daha korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü bir futbolcunun daha korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Böylece sarı-lacivertli kulüpte COVİD 19'a yakalanan oyuncu sayısı 5'e yükseldi.

Sarı-lacivertlilerin korona virüs testiyle ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Yaşanan vakalar sonrası dün kontrol amaçlı yapılan PCR testleri neticesinde bir oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz izolasyona alınmış olup tedavisine başlanmıştır."

Sarı-lacivertli kulüp, Beşiktaş maçının ardından 4 futbolcunun daha korona virüse yakalandığını açıklamıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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