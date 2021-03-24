Fenerbahçe'de vaka sayısı 5'e yükseldi
24.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:53
Fenerbahçe Kulübü bir futbolcunun daha korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü bir futbolcunun daha korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Böylece sarı-lacivertli kulüpte COVİD 19'a yakalanan oyuncu sayısı 5'e yükseldi.
Sarı-lacivertlilerin korona virüs testiyle ilgili yaptığı açıklama şöyle:
"Yaşanan vakalar sonrası dün kontrol amaçlı yapılan PCR testleri neticesinde bir oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz izolasyona alınmış olup tedavisine başlanmıştır."
Sarı-lacivertli kulüp, Beşiktaş maçının ardından 4 futbolcunun daha korona virüse yakalandığını açıklamıştı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı