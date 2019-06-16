CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhracatçılar Meclisi Genel Kurulunda Konuşuyor

Fenerbahçe'de tüzük değişikliği kongresi yapılamadı

Sarı-lacivertli kulüpte mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi.

Fenerbahçe'de tüzük değişikliği kongresi yapılamadı

Sarı-lacivertli kulüpte mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et