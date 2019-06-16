Fenerbahçe'de tüzük değişikliği kongresi yapılamadı
Sarı-lacivertli kulüpte mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi.
Sarı-lacivertli kulüpte mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi
Kaynak: Dunya.com
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