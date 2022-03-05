Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi tamam

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında yarın Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kampa ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

Demirören Haber Ajansı - Spor