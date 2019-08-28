Fenerbahçe'de trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

28.08.2019 14:12

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ilk antrenmanı ile sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 10.30'da başladı. 2 gruba ayrılan oyuncular salonda gerçekleştirdikleri kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanı ile sürdürecek.

HASAN ALİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Sarı-lacivertli ekipte, Medipol Başakşehir maçından sonra verilen izinden sonra Samandıra'ya gelen Hasan Ali Kaldırım, özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Salonda ayağını hiç kullanmadan idmanlarını yapan Hasan Ali'nin en az 3 hafta bu şekilde özel programla çalışacağı bildirildi.

Kaynak: DHA